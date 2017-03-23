“الحكومة اليمنية” تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور قطاع الصحة

واس-فجر :

حملت الحكومة اليمنية، اليوم مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الصحي في البلاد.

وقال زير الادارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح تصريح ” لوكالة الأنباء اليمنية ” : إن الحصار الذي تفرضه المليشيات الإنقلابية تسبب في تردي الأوضاع الانسانية في اليمن، معبراً عن استنكاره للمضايقات بحق المنظمات الانسانية.

وأضاف إن بعثة أطباء بلا حدود والعاملين في مستشفى الثورة بمحافظة اب غادرت اليوم المحافظة نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل المليشيا ودخول المسلحين الى المستشقى .

ولفت إلى أن مثل هذه التصرفات تفاقم الأوضاع الانسانية وتعرقل جهود المنظمات الدولية والعربية العاملة في اليمن، وتمنعها ممن ممارسها مهامها الانسانية.