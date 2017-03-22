“مجلس التعاون الخليجي” يدين بشدة الهجوم الذي استهدف مبنى البرلمان البريطاني

واس-فجر :

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجوم الذي وقع أمام مبنى البرلمان البريطاني في مدينة لندن، وأدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين الأبرياء.

وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني : إن دول مجلس التعاون تدين بشدة هذا الاعتداء باعتباره جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية .

ونوه الأمين العام بقدرة الأجهزة الأمنية بالمملكة المتحدة في كشف ملابسات هذا العمل الاجرامي الجبان، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون ومساندتها للمملكة المتحدة الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها .