مقتل 5 من الحوثيين في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

قتل خمسة أشخاص من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أمس الأربعاء، وأصيب سبعة آخرون في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء).

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن “رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير إحدى المواقع الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح في منطقة الكدحة غربي تعز، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين”.

وأشارت إلى أن المعارك أدت إلى مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب المصادر، فقد ساندت مقاتلات التحالف العربي، رجال الجيش والمقاومة من خلال استهداف مواقع المليشيات بغارات جوية غربي تعز، ما أدى إلى تدمير دوريتين ومدرعة لهم.

وأوضحت المصادر، أن “مسلحي الحوثي وصالح قصفوا الأحياء السكنية، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين”.