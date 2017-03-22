الجهات الأمنية تحقق في وفاة عامل نظافة في مدرسة بنات بحائل

متابعات – فجر

باشرت الجهات الأمنية بحائل اليوم الأربعاء حادثة وفاة لعامل نظافة آسيوي داخل فناء المدرسة في إحدى ثانويات البنات.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة حائل الرائد سامي الشمري أنه تم على الفور انتقال كافة الجهات المختصة، وتبين أن الجثمان يعود لمقيم من الجنسية البنجلاديشية بالعقد الخامس من العمر يعمل في نظافة المدرسة، وتشير الإجراءات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية ولا تزال إجراءات الاستدلال جارية.

فيما تم منع منسوبات المدرسة من الدخول وتعطيل الدراسة فيها من أجل الانتهاء من التحقيقات في الحادثة.

وكانت شرطة حائل قد أصدرت بيان رسمي عن بلاغ لغرفة العمليات الموحدة بشرطة منطقة حائل يفيد من قائدة الثانوية الأولى للبنات بحائل عن وجود شخص متوفى في فناء المدرسة.