الأمير “سلطان بن سلمان” يعتمد تسجيل “عين مزدلفة” في سجل الآثار الوطني

متابعات – فجر

اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تسجيل موقع عين مزدلفة بمنطقة مكة المكرمة في سجل الآثار الوطني باعتباره موقعا أثريا.

ووجه سمو رئيس الهيئة باستكمال إجراءات التسجيل، ومخاطبة الجهات المعنية لإخلاء الموقع وتسليمه لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، وإبلاغ الجهات المعنية بقرار التسجيل للإنفاذ.

وأوضح مدير مكتب الآثار في العاصمة المقدسة عبدالرحمن الثبيتي، أن عين مزدلفة تتبع لمشروع عين زبيدة الممتد من وادي نعمان مرورا بالمشاعر المقدسة، وتقع بالقرب من مسجد المشعر الحرام من الجهة الشمالية للمسجد، ويحيط بالموقع سور من جميع الجهات مبني من الحجر والجص مماثل في بناءه مشروع قنوات عين زبيده، وبدخله بركة منخفضة عن مستوى سطح الأرض وبجوارها غرفة مسقوفة مبنيه من نفس بناء البركة ويقع بالقرب منها بئر مازالت إلى اليوم بهاء مياه عذبة.

من جهته، ثمن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، اعتماده لموقع عين مزدلفة وتسجيل في سجل الآثار الوطني، وتسليمه لفرع الهيئة في العاصمة المقدسة، وذلك لحمايته والحفاظ عليه والتعريف به وتأهيله ضمن منظومة مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تعنى به الدولة كأحد أهم ركائز التراث الوطني.