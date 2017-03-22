سفارة خادم الحرمين بلندن تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

متابعات – فجر

نبهت السفارة السعودية في لندن المواطنين المتواجدين في لندن وإيرلندا الشمالية بأخذ الحيطة والحذر نتيجة للأحداث التي تشهدها المنطقة حالياً بعد الهجوم على مبنى البرلمان البريطاني.

وقال السفارة في بيان بثته قبل قليل “نظراً للوضع الامني في المملكة المتحدة والأحداث التي شهدتها مدينة لندن اليوم، تأمل السفارة من جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات”.

كما نصحت السفارة المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية في البلاد وإتباع التعليمات الأمنية التي تصدرها أقسام الشرطة المحلية.