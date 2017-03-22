فتح القبول والتسجيل لوظائف بند المساندة الفنية بالقوات البرية

واس – فجر

أعلنت إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في شغل وظائف بند المساندة الفنية والخاضعة لنظام العمل.

وأوضحت إدارة التقنية أن الوظائف تشمل :

1- مبرمج انظمة سوفتوير لحاملي شهادة بكالوريوس بالتخصصات / علوم حاسب – نظم معلومات هندسة – هندسة برمجيت ومعرفة بلغات البرمجة .

2- اختصاصي أنظمة اتصالات على بيئة ( Mainframe ) لحاملي شهادة بكالوريوس / هندسة اتصالات / مع خبرة في تركيب وتشغيل انظمة الاتصالات الخاصة بالجهاز الرئيس .

3- محلل أنظمة معالجة بيانات على بيئه ( Mainframe ) لحاملي البكالوريوس في التخصصات / علوم حاسب – نظم معلومات – هندسة برمجيات / أو دبلوم سنتان برمجة مع اتقان لغات البرمجة.

4- مطور على منصة sharePoint، لحاملي البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي مع اتقان البرمجة والتطوير على منصة sharePoint.

وأوضحت إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية أنه يشترط إجادة اللغة الإنجليزية ( قراءة، وكتابة، وتحدثاً) وخبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التخصص، مبينة أنه سيبدأ التقديم على رابط موقع القوات البرية HTTPS://LFCA.RSLF.GOV.SA ، بدءاً من يوم الأحد 5/ 7 / 1438 ولمدة 10 ايام .