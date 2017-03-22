شرطة جازان تقبض عل على 475 مخالفاً وكميات من “القات” و “الحشيش”

متابعات – فجر

قبضت شرطة منطقة جازان على 475 مخالفا جلهم من الجالية الأفريقية، باﻹضافة لضبط عدد من المركبات بها كميات من الحشيش المخدر ونبات القات المحظور، في عمليتين منفصلتين بمركزي شرطة محافظتي فيفا وبلغازي.

وتمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة فيفا في العملية اﻷولى من اﻹطاحة بـ475 مخالفا أغلبهم من الجنسية الأفريقية كانوا يتخفون بمواقع جبلية وعر، باﻹضافة لضبط 11 مركبة عثر بها على كميات من نبات القات والحشيش المخدر حاول قائدوها تهريبها لعدد من محافظات المنطقة وخارجها سالكين طرق وعرة ومخفين مهرباتهم بطرق احترافية مبتكرة أتضح أن إحداها مسروقة ومعمم عنها من قبل شرطة منطقة الرياض، كما تم القبض على عدد من اﻷشخاص المطلوبين لعدد من الجهات الحكومية.

وفي العملية الثانية تمكن رجال اﻷمن بمركز شرطة بلغازي من ضبط مركبتين يستقلها وافدين من جنسيات آسيوية عثر بها على 280 حزمة من نبات القات وعقب إنتهاء الحملة جرى بعث اﻷشخاص والمضبوطات لجهات الاختصاص.

من جهته، أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال اﻷمن بشرطة محافظتي فيفا وبلغازي، حيث حثهم على مضاعفة الجهود، ومؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحملات بكافة مراكز ومحافظات المنطقة وبالذات الحدودية منها لفرض السوط اﻷمني ودرء الخطر عن المجتمع.