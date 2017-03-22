12 مصابا على جسر وستمنستر إثر هجوم أمام البرلمان في لندن

متابعات – فجر :

قالت الشرطة البريطانية إنها استدعيت إلى حادث استخدمت فيه الأسلحة النارية على جسر وستمنستر قرب البرلمان في لندن اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة على تويتر :”جرى استدعاؤنا في حوالي الساعة 2.40 مساء إثر تقارير عن حادث على جسر وستمنستر. يجري التعامل معه على أنه حادث استخدمت فيه الأسلحة النارية والشرطة في الموقع”.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي سي سي” نقلا عن رئيس مجلس العموم البريطاني ديفيد ليدينجتون قوله إن ضابط شرطة تعرض للطعن في البرلمان الواقع وسط العاصمة البريطانية، فيما أصيب المهاجم بنيران الشرطة.

وأبلغ رئيس مجلس العموم “أعضاء البرلمان أن الشرطة أطلقت النار على “المهاجم المزعوم”.

وكانت الـ”بي بي سي” قد ذكرت أنه ترددت تقارير عن إطلاق نار خارج البرلمان البريطاني وإغلاق قصر وستمنستر اليوم الأربعاء.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أشخاصا يتلقون العلاج من إصابات، وأضافوا إنهم شاهدوا رجلا يحمل سكينا داخل أرض القصر.

وقالت الـ”بي بي سي” انه تم إغلاق محطة مترو انفاق ويستمنستر بناء على طلب الشرطة؛ ولم يصدر أي بيان رسمي من الشرطة حول الحادث حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة إصابة المهاجم أو هويته.