عمومية “التعاونية” تقر زيادة رأس المال إلى 1250 مليون عبر أسهم منحة

متابعات – فجر :

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-06-1438 الموافق 21-03-2017م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وبنسبة حضور بلغت 52.1% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على رفع رأس مال الشركة من (1000) مليون ريال إلى (1250) مليون بنسبة زيادة قدرها 25%

– زيادة أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم.

– منح 1 سهم لكل أربعة أسهم.

– هدفت التعاونية من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة.

– تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم.

– أحقية منحة الأسهم لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

– الموافقة على النظام الأساسي المعدل.

– الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

– المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

– المصادقةعلى القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

– الموافقة على التعاملات التي ستتم لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية : (انظر المرفق).

– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

0 الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابهم وهم

1 برايس وترهاووس كوبرز PWC

2 محمد العمري BDO العالمية

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (5) ريال للسهم ، وبنسبة %50 من رأس المال وبإجمالي (500) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية، وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2017/03/27

– الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية المجلس للفترة من 26/03/2017 م إلى 25/03/2020 م وذلك عن طريق التصويت التراكمي وهم:

– سليمان بن سعد الحميّد

– رائد بن عبدالله التميمي

– المهندس / غسان بن عبدالكريم المالكي

– جاسر بن عبدالله الجاسر

– عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزيد

– عبدالله بن محمد الفايز

– المهندس / وليد بن عبدالرحمن العيسى

– عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر

-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للفترة من 26/03/2017م إلى 25/03/2020م، وهم:

– تركي عبدالمحسن اللحيد.

– ايمن مقحم المقحم.

– محمد فرحان بن نادر.