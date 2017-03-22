«المساهمات العقارية» تُنهي تعثر مساهمة شمال جدة

واس – فجر :

وافقت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار على بيع أرض مساهمة شمال جدة في اجتماعها الذي عٌقد اليوم برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، حيث تم البيع بسعر 113 ريالا للمتر وبقيمة إجمالية تزيد عن 28 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن اللجنة أوقفت مزاداً كانت قد أقامته للأرض في الشهر الأول من العام 2017م الجاري، لعدم عدالة السعر آنذاك حيث لم يتجاوز المزايدين على الأرض مبلغ 72 ريالا للمتر، مما جعل اللجنة تلغي المزاد في حينة وتعرض الأرض البالغ مساحتها 248.271 مترا مربعا للبيع المباشر، ليأتي بيعها اليوم بزيادة تفوق 63% بتوفيق الله, ثم بجهود اللجنة التي تحرص على إيجاد أفضل العوائد للمساهمين.

كما أصدرت اللجنة قراراً ببيع القطع المتبقية من مخطط الشهابية العائدة لمكتب الشهاب العقاري وشركاه والواقع في مدينة الهفوف، في منطقة مأهولة بالسكان ومخدومة من حيث الخدمات الأساسية من مدراس ومساجد وخدمات صحية وحكومية وأسواق، ويقدر عدد القطع بـ 264 قطعة يميزها تنوعها بين التجاري والسكني والسكني التجاري.