سامسونج تكشف عن مساعدها الصوتى “بيكسبي”.. رسمياً

متابعات – فجر :

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إطلاق مساعدها الشخصي الذكي Bixby لتنضم إلى قائمة عمالقة التكنولوجيا في مجال المساعدات الشخصية، بما في ذلك مايكروسوفت ومساعدها كورتانا وأبل ومساعدها سيرى وغيرهما.

وقالت سامسونج إن مساعدها الشخصي الصوتي الجديد سيكون مختلفاً عن باقي المساعدات الشخصية الأخرى، خاصة أنه سيكون قادراً على القيام بالكثير من المهام بكل سهولة من خلال شاشة اللمس الموجودة في الهواتف الذكية، كما سيكون المساعد الشخصى قادراً على فهم ما يحتاجه المستخدم من خلال التطبيقات الخارجية التي لا تأتي مثبتة مسبقاً مع الجهاز.

وأشارت سامسونج إلى أن مستوى الذكاء في مساعدها الجديد “بيكسبي” سيكون مرتفعاً للغاية، لدرجة تتيح له فهم الأوامر الصوتية، حتى لو اعتمد المستخدم على عدد من الكلمات غير مرتبة بشكل صحيح، فضلاً عن وجود زر حقيقي على جانب هاتف جلاكسي S8 يتيح تفعيل المساعد الشخصي بمجرد الضغط عليه، ليستمع إلى الأوامر ويقوم بتنفيذها.