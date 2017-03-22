أبا الخيل: كلمة خادم الحرمين للأمة تؤسس للعمل الإسلامي الصحيح

متابعات – فجر :

أشاد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ممثلة في مجمعها الفقهي بمقر الرابطة بمكة المكرمة بعنوان «الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومُحْكَمَات الشريعة».

وأكد مدير جامعة الإمام، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جاءت شافية كافية واضحة، بيّنة المعالم ذات مفاهيم عميقة، ومدلولات ومقاصد متميزة ومهمة تؤسس للعمل الإسلامي الصحيح القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها الحقة بحكمة ورؤية ومنهج قويم وثابت في ظل المتغيرات والتحولات في المجتمعات المسلمة وغيرها، وكثرة الاتجاهات والتنظيمات والجماعات المختلفة والمخالفة لهدي الكتاب والسنة.

وأضاف الدكتور أبا الخيل أن الكلمة تعتبر وثيقة علمية شرعية وطنية إسلامية عالمية مدعمة بالحقائق والوثائق والشواهد والأدلة والبراهين التي تقدم بلادنا الغالية كأنموذج عملي وحي للمجتمع المسلم الأصيل المعاصر الوسطي المعتدل المتسامح، وهي مادة ثرية بالطرح والمناقشة والبيان على كافة الأصعدة، ومختلف المستويات محلياً وإقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.