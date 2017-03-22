ولي العهد يرأس الجلسة التاسعة لمجلس الدفاع المدني

واس – فجر :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني – حفظه الله – أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الدفاع المدني التي عقدت بمكتب سموه بديوان وزارة الداخلية اليوم.

واستهل سموه أعمال الجلسة بكلمة موجزة حول ما تنعم به بلادنا المباركة من أمن وأمان واستقرار ورخاء ، مثمناً جهود أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المدني ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شأنه تحقيق السلامة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث .

وشاهد سمو ولي العهد خلال أعمال الجلسة عرضاً وثائقياً عن نشأه مجلس الدفاع المدني ومراحله التطويرية .

تلا ذلك بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة واتخذ بشأنها عدد من القرارات.

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عقب الجلسة أن جدول أعمال المجلس تضمن عدداً من الموضوعات منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ومشروع نظام معلومات المخاطر والكوارث ، ومشروع لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقاتهم بجهات عملهم , حيث تم إقرار هذه المشروعات على أن يتم استكمال الاجراءات اللازمة والرفع بذلك للمقام السامي الكريم.

وبين أن مجلس الدفاع المدني وافق أيضا على تعديل لائحــة الإغــاثة الفوريــة ، وكذلك تعديل لائحة تنسيق أعمال الطوارئ في المطارات والرفع بذلك للمقام السامي الكريم .

وعبر الفريق العمرو عن شكره لسمو ولي العهد لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير اللوائح ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة ودعمه للمشروعات الاستراتيجية الكبرى للحد من مخاطر الكوارث وتفعيل آليات التعاون بين جميع الجهات أعضاء المجلس في تنفيذها .