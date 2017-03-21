“سعود الطبية” تشارك بورشة عمل لتخفيض “القضايا الصحية”

متابعات-فجر:

شاركت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بورشة عمل بعنوان ” تطوير سياسات وإجراءات العمل القانوني”، والتي نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، برعاية معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة، وبالتعاون مع ديوان المظالم.

وأوضح مدير الشؤون القانونية بالمدينة أ. عبدالعزيز السياري بان هدف الورشة يتمثل في تطوير إجراءات العمل القانوني وتخفيض عدد القضايا المرفوعة.

وأشار السياري إلى أن الورشة تناولت عدة محاور، اشتملت على تدريب القانونين على مهارات إعداد المذكرات، والمحافظة على حقوق المرضى، إلى جانب حفظ وتنظيم الوثائق الخاصة بالإدارة القانونية الكترونياً ، ومبادرة في تصميم دليل إجرائي موحد للإدارات القانونية.