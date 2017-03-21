تعرف على جزيرة التوابل الأفريقية

متابعات-فجر:

” زنجبار” حلم الاكتشاف والراحة والاسترخاء تشتهر باسم جزيرة التوابل، وتعرف بجمالها وتاريخها الغني، تتمتع بأروع الشواطئ ذات الرمال البيضاء وبأشجار النخيل المتمايلة على أنغام نسيم البحر ذي المناظر الخلابة.

تقع تلك الجزيرة التي يطلق عليها زنجبار على بعد 40 كيلومترا قبالة سواحل تنزانيا قبالة سواحل المحيط الهندي، ويشار إليها محليا باسم “اونجوجا” وقد اعتبرت قديما مركزا تجاريا هاما في منطقة المحيط الهندي، حتى إنها اشتهرت في القرن التاسع عشر بالتوابل والفواكه والخضروات الطازجة.

وفي زنجبار الساحرة غالبا ما ينبهر الزائر بالتاريخ والتراث والحياة البرية والبحرية، حتى أنه قد يكرر الزيارة عاما بعد أخر، ولما لا وقد تغيرت تلك الصورة النمطية التي دائما ما تبادر بالذهن عن الدول الأفريقية، فهناك ستشعر عزيزي المسافر بالفرصة الحقيقية للاستمتاع بين أجمل المشاهد الخلابة التي تبعث في النفس الراحة والسعادة، وستتمكن من زيارة أفضل المدن، وستقيم أيضا في أفخم النزل.. ولازلت بالقرب من تنزانيا.

وإن كنت تتساءل عما يمكن أن تجده في زنجبار، فتقدم تلك الجزيرة مجموعة واسعة من الأنشطة البحرية الرائعة، لا سيما الغوص والإبحار، علاوة على ركوب الأمواج والتجديف. وبصرف النظر عن جميع الأنشطة الشاطئية، تقدم زنجبار يقدم مجموعة واسعة من الأمور المثيرة للاهتمام للقيام بها.

ففي مدينة ستونتون العاصمة التاريخية للجزيرة، ستكون أمام متحف تاريخي قديم في الهواء الطلق، بما في ذلك متاهة من الشوارع التاريخية والأزقة المتعرجة، والمساجد الرائعة والهندسة المعمارية العربية الأصيلة،حتى أنه يمكنك قضاء عدة ساعات تتجول في الشوارع دون شعور بالتعب، علاوة أيضا على التسوق في البازارات ومشاهدة غروب الشمس على أحد المطاعم مع تناول المأكولات البحرية اللذيذة.