“غازكو” تنفذ فرضية وهمية لمواجهة حرائق ناقلات الغاز

متابعات-فجر:

نفذت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بالتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية ووزارة البلديات والشؤون القروية ووزارة الصحة و هيئة الهلال الأحمر والشركة السعودية للكهرباء فرضية وهمية لحريق في ناقلات الغاز بفرعها في محافظة جدة و ذلك للوقوف على جاهزية الاستعدادات لمواجهة أي حوادث حريق لناقلات الغاز -لا قدر الله- و التأكد من سلامة الاجراءات المتبعة و قياس مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتمت هذه الفرضية بمشاركة الهيئة العليا للأمن الصناعي، و ادارات الدفاع المدني، أمن المنشآت، المرور، دوريات الأمن، جهاز البحث و التحري بوزارة الداخلية و بمشاركة الشؤون الصحية و الهلال الأحمر و أمانة محافظة جدة و فريق الطوارئ بشركة الكهرباء لتقييم مدى تجاوب الجهات المشاركة و ضمان الجاهزية في حالات الطوارئ و هي من الجهود التي تعين على المحافظة على الأرواح وتقليل الضرر قدر الإمكان، وتساهم في تنمية مهارات افراد الجهات المشاركة بحسن التصرف في مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات الحاسمة للمحافظة على سلامة الأرواح و الممتلكات. و تقوم الفرق المشاركة بالمراجعة الدورية لهذه الخطط بهدف تطويرها وتحديثها وتحسينها، ومناقشة وتحديد المشاكل والمعوقات الداخلية والخارجية ووضع الحلول المناسبة لتطبيق نظام الاستجابة المثالية لمثل هذه الحالات.

والجدير بالذكر أن هذه الفرضيات تأتي انطلاقاً من رؤية “غازكو” في أن تكون محل ثقة عملائها كمصدر آمن لخدمات الطاقة، حيث تعمل إدارة السلامة والأمن الصناعي بالشركة بشكل مستمر مع كافة الجهات الأمنية لوضع الخطط المناسبة لسلامة موظفيها وناقلاتها وممتلكاتها بما يضمن المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطن.