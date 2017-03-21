الأرصاد : رياح سطحية مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثر مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق (نجران، الرياض، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، حفر الباطن تمتد إلى مناطق الحدود الشمالية والجوف), فيما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق وتمتد الى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج.