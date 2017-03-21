الصحة تدشن ثلاث عيادات لسرطان الثدي بجازان

متابعات _فجر

قامت وزارة الصحة بتدشين ثلاث عيادات لسرطان الثدي تابعة للقطاعات الصحية بمنطقة جازان، وذلك لتعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن سرطان الثدي, شملت عيادة بالقطاع الصحي المركزي في مركز الروضة الجنوبي وعيادة بالقطاع الصحي الغربي بمركز الحسيني وعيادة بالقطاع الصحي الأوسط بمركز أبو عريش الجنوبي.

وتتضمن الخطة, افتتاح عيادة في كل قطاع صحي بمنطقة جازان بنهاية عام 2017م جميعها تستهدف النساء (من عمر 40 سنة إلى عمر 69 سنة) وتعمل على تحويل الحالات الإيجابية للمستشفيات التي يتوفر بها جهاز الماموقرام.

وتأتي هذه الخطوة سعياً من وزارة الصحة لتفعيل الخدمات التوعوية التي تقدم معلومات حول الفحص الذاتي للثدي، وأشعة الصدر (الماموغرام)، وكيفية إدارة الحياة بالأسلوب الأمثل، وسبل الدعم النفسي والأسري، ومن المهم في المرحلة الأولى تثقيف الشرائح المستهدفة بأهمية الكشف المبكر ومن أولى خطواته الاهتمام بالفحص الذاتي وتثقيف الناس بأهم الأعراض التي قد تظهر أثناء الفحص.

ودعت الوزارة, النساء إلى عدم التردد في طلب الاستشارة الطبية التي يمكن أن تكون سبباً بإذن الله في إنقاذ بعض الحالات المعرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي.