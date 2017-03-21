وزير التعليم : منح صلاحية قرار تعليق الدراسة لمديري إدارات التعليم في حال وجود مايهدد سلامة الطلاب

متابعات -فجر

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة لها تنظيم أساسي واضح لآلية تعليق الدراسة، يمنح الصلاحية لمديري إدارات التعليم في اتخاذ قرار تعليق الدراسة في حال وجود ما يهدد سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح أن المسألة تقديرية، فقد رأى بعض مديري التعليم أن هناك ما يهدد سلامة الطلاب والطالبات، في حين رأى آخرون عدم وجود ما يهدد السلامة، مؤكداً أن وزارته تتابع ما يجري.

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً موسعاً حول تعليق الدراسة في بعض المناطق، ورفض بعض إدارات التعليم في مناطق أخرى تعليق الدراسة، رغم التقلبات الجوية التي شهدتها أجواء المملكة خلال الأيام الماضية.