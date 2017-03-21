تشكيل حكومة جديدة في الصومال

متابعات _فجر

أعلن رئيس الوزراء الصومالي الجديد علي حسن خيري الثلاثاء حكومته المؤلفة من 26 وزيرًا إثر محادثات سياسية استمرت حوالي شهر.

وتولى وزارة الخارجية يوسف جراد, وعبد الرشيد عبدالله وزارة الدفاع.

وتضم الحكومة الجديدة ست من النساء أوكل رئيس الوزراء إليهنّ بشكل خاص حقائب الصحة والنقل والموانئ والتجارة وحقوق الإنسان والشباب والرياضة.

وقال رئيس الوزراء الصومالي في تصريح صحفي “لقد اخترتهم لقدرتهم ونزاهتهم وأريد أن أؤكد لكم أن هذا البلد قد شرع في مسار التغيير”.

ومايزال يتعين أن يصادق البرلمان على الحكومة الجديدة.