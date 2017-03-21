نصائح وإرشادات طبية لعلاج “ضعف الأعصاب”

متابعات-فجر :

يعاني بعض الناس من مشاكل مزمنة في أعصاب الجسم كمرض ضعف الأعصاب الّذي يخلّف ضعفاً جسدياً كبيراً وآلاماً مزمنة وتعباً لا يفارق صاحبه يزداد مع قيامه بواجباته وأعماله اليوميّة، فيشعر الشخص المصاب بتعبٍ كبير في العضلات وإرهاقٍ شديد من أقلّ مجهود يقوم به، وذلك نتيجة لتعرّض أعصابه في فترة سابقة إلى ضغوطات أو مشاكل عصبيّة نفسيّة كبيرة أثّرت على الكتلة العصبيّة؛ كفقدانه لعزيز، أو فقدانه لبعض الأموال، أو إصابته بصدمةٍ نفسيّة عاطفية، أو حدوث مشاكل اجتماعيّة معه كالطلاق وما شابه ذلك، ممّا يتسبب بخلل دائم في أعصاب الجسم وتلفها الكلّي مع مرور الزمن قد يصل في بعض الأحيان للإصابة بالشلل . ويمرّ ضعف الأعصاب بمراحل كثيرة تتفاوت من شخص لآخر حسب طبيعة جسمه وعمره وكثرة المشكلات التي تعرّض لها، فقد تبدأ لديه المشكلة بضعف ملحوظ في أعصاب عضلات اليدين أو الساقين أو الذّراعين فيصعب عليه تحريكهما، أو يجد تعباً ما في العضلات المسؤولة عن النطق والبلع والتنفّس، وقد يشعر أيضاً بمشاكل أخرى في عضلات الجسم كشعوره بوخز متكرّر أو تنميل في عضلات الساقين أو الذّراعين وضعف حركي فيهما، كذلك فقد يلاحظ بدء تغيّرٍ في صوته فيصبح سميكاً غليظاً وبطيئاً، وقد ينتهي به الأمر إلى حدوث شلل مؤقت أو دائم في أحد أعصاب الوجه أو عضو من أعضاء الجسم الأخرى؛ كالذراعين أو الساقين. طرق علاج ضعف الأعصاب طبيعيّاً الكرفس: الإكثار من تناول الكرفس وإدخاله في السلطات بشكلٍ يومي لمدة 6 شهور؛ فهو مفيد لعلاج ضعف الأعصاب . حصى البان: يُنقع القليل من عشبة الحصى في ماء مغلي لمدّة ربع ساعة، وتُشرب مرّتين يومياً صباحاً ومساءً . التنوب: توضع ثلاث ملاعق من عشبة التنوب مع ثلاثة ليتر من الماء المغلي، ثمّ يصفّى الماء ويوضع في مغطس من الماء الدافئ، ويجلس به المريض ويقوم بعمل تدليك داخل الماء لمدّة لا تزيد عن 30 دقيقة . البلّوط: يضاف نصف كيلو من مطحون قشور حبّات البلوط الأسود إلى ثلاثة ليترات من الماء المغلي لمدّة ربع ساعة، ثمّ يصفّى ويخلط بماء مغطس دافئ للمريض، ويبقى داخله لمدّة نصف ساعة يوميّاً فإنّه مقوٍّ للأعصاب الضعيفة . الراتانيا: توضع ثلاث ملاعق من مسحوق جذور الراتانيا في ثلاثة ليتر من الماء المغلي، وتنقع لمدّة ساعة ثمّ تضاف لكميّة أكبر من الماء في مغطس دافئ ويجلس بها المريض لمدّة نصف ساعة مع القيام بالتدليك النّاعم واللطيف لكلّ عضلات الجسم .