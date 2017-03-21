“نيمار” يعلن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي

متابعات-فجر :

أبدى البرازيلي نيمار، نجم برشلونة، رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه أحد أكثر الدوريات الأوروبية المدهشة، بالنسبة له

وقال نيمار، في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “الدوري الإنجليزي، هو البطولة التي تدهشني. أحب طريقة اللعب، والفرق بهذا الدوري… يومًا ما أحب أن ألعب في هذا الدوري”.

وأضاف: “أحترم مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأرسنال، وليفربول. هذه الأندية التي دائمًا تقاتل هناك، ويوجد مدربين على مستوى عال، مثل مورينيو، وجوارديولا، فهما من المدربين، اللذين يتمنى أي لاعب العمل معهما”.

وتابع: “في البريمييرليج، لا تعرف من سيفوز، ومن سيحصد اللقب. دائمًا ما تكون هناك مفاجأة”.

وأوضح: “ليستر سيتي، فريق جيد، وقدموا موسمًا رائعًا العام الماضي، وحصدوا اللقب، ويجب أن نحترمهم حال لعبنا أمامهم في دوري الأبطال”.