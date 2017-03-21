“أمير منطقة القصيم” يدشن مشروعات تنموية بعقلة الصقور والنقرة بتكلفة 170 مليون ريال

واس-فجر :

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال زيارته التفقدية لمحافظة عقلة الصقور اليوم، حفل تدشين وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخيرية بالمحافظة . وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بقدوم سموه ، ناقلاً لسموه سعادة أهالي المحافظة بهذه الزيارة المباركة ، مشيراً إلى أن زيارة سموه تؤكد اهتمامه وحرصه لخدمة أهالي محافظات ومراكز المنطقة ، مدللاً على ذلك قدومه لتدشين مشروعات تنموية تجاوزت 150 مليون ريال . إثر ذلك قُدم أبوريت ترحيبي بمقدم سموه ، ثم قصيدة نبطية للشاعر ابراهيم بن يوسف السليمي ، بعدها ألقيت مشاركة شعرية وطنية من الشبل وليد بن خالد الوهبي. عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم المشروعات التنموية والخيرية بمحافظة عقلة الصقور بتكلفة اجمالية بلغت أكثر من 150 مليون ، وهي افتتاح مبنى أمن الطرق بالمحافظة وتكلفته 4 ملايين ريال ، وافتتاح مكتب إدارة الجوازات ، وافتتاح مشروعات النقل واستكمالات لبعض الطرق بالمحافظة بقيمة 80 مليون ريال ، وافتتاح مبنى البلدية الذي يحتوي على 150 مكتباً وقاعة اجتماعات بتكلفة 14 مليون ريال ، ومكتب للخدمات البلدية بالمحيلاني بقيمة 1.5 مليون ريال ، وخدمات بلدية للمحافظة ومركز النقرة والمحيلاني والطرفية الغربية بتكلفة 6 ملايين ريال ، وافتتاح الملاعب الشبابية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين ريال ، والساحات البلدية بعشرين مركز تابعاً للمحافظة بقيمة 3.5 مليون ريال، وافتتاح السوق الشعبي ويتكون 18 مضلة وبسطات للبيع ومحال للبيع بتكلفة مليوني ريال ، وسوق اللحوم والخضار بعدد 36 محل بتكلفة 3.4 ملايين ريال . كما وضع سمو أمير منطقة القصيم حجر الأساس للمركز الحضاري وميدان الاحتفالات بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون ريال ، ودشن الدورات التدريبية لنساء المحافظة بدعم من شركة معادن لـ 500 متدبة في المرحلة الأولى ، والدورة الرياضية للشباب والدورة الرياضية للجهات الحكومية في المحافظة ، كما تدشن المرحلة الثانية من مبادرة تمكين وهي لإقراض نساء المحافظة لتمكينهن من بدء مشروعاتهن وتدشين المرحلة الثانية التي تستمر لمدة خمس سنوات بقيمة 10 ملايين ريال.