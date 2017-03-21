قطر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 2017

واس-فجر :

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريًا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 62 عاماً يعاني من أحد الأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “إن أعراض الحمى والتعرق الليلي وآلام البطن بدأت بالظهور لدى المريض، وأظهرت الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في المختبرات المرجعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تشخيص فيروس الكورونا المستجد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وقد تم عزله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة”.

وأشار البيان إلى أن المريض لم يخالط شخصاً يعاني من أعراض مشابهة، ولم يسافر خارج قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد أن فريق الاستجابة السريعة التابع لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالوزارة قام فور تلقي البلاغ بإجراء التقصي الوبائي المشترك الذي يهدف إلى التعرف على المصدر المحتمل للعدوى ومتابعة جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق مما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الأولى المسجلة خلال العام الحالي، ليبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في دولة قطر منذ بداية اكتشاف الفيروس 19 حالة تسببت في 7 وفيات.