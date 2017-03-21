“كوريا الجنوبية” التحقيق مع رئيسة البلاد المعزولة استمر لمدة 14 ساعة

متابعات-فجر :

استغرق ممثلو الادعاء قرابة 14 ساعة في التحقيق مع الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة باك كون هيه، حسبما قال محامي الدفاع عنها الثلاثاء. وتواجه باك اتهامات بالرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والإكراه وتسريب أسرار الحكومة، في فضيحة الفساد التي ضربت البلاد. اعتذرت باك كون هيه، لدى وصولها إلى مكتبالنيابة العامة في سول لاستجوابها، إلى الشعب بسبب فضيحة الفساد، بحسب تقرير إعلامي محلي.وقالت باك: “أعتذر للشعب.. سأخضع للاستجواب بأمانة”، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.وذكرت يونهاب أن باك المتهمة بالرشوة وإساءة استخدام السلطة وتسريب أسرار حكومية، ستخضع للتحقيق الثلاثاء.وأضاف التقرير أن القضايا المحتمل أن تواجهها باك في التحقيق تشمل اتهاماً بأن شركات محلية قدمت تبرعات كبيرة إلى مؤسسات يقال إنها تخضع لإدارة صديقة باك المقربة، تشوي سون سيل.وجرى عزل باك حديثاً على خلفية اتهامات بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل لابتزاز أموال من شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونغ والسماح لصديقتها المقربة بالتدخل في شؤون الدولة.وجرى رفع الحصانة عن باك التي تحميها من الملاحقة الجنائية.