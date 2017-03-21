دول التحالف ستبحث مع “ترامب” خطة لتسريع عملية القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي

متابعات-فجر :

تعقد الدول الـ 68 المنضوية في إطار التحالف للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة اجتماعاً في واشنطن، الأربعاء، من أجل تسريع جهود طرد التنظيم الإرهابي من معاقلهم المتبقية في سوريا والعراق.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر جنرالاته بتقديم استراتيجية تسرع في “القضاء” على تنظيم “داعش”، وهو ما يرغب وزراء دول التحالف بمعرفة المزيد بشأنه.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أنهم ينتظرون الحصول على تطمينات من واشنطن بأنها ستبقى ملتزمة بخطة طويلة الأمد لتأمين المنطقة بعد تحقيق نصر في أرض المعركة.

وقدم البنتاغون الشهر الماضي مسودة أولية لترامب بشأن مراجعة للخطة ضد تنظيم “داعش”، وأفاد المتحدث باسم البنتاغون جيف دايفس أن الوثيقة ستضيف معلومات للمحادثات الدبلوماسية وأن ردود شركاء التحالف بشأنه ستضاف إلى الخطة.

وستتم مناقشة انعكاسات هذه الخطط خلال اجتماع واشنطن حيث سيحاول تيلرسون المحافظة على الدعم الذي تحظى به الرؤية الأميركية وسط شركاء الولايات المتحدة من الغربيين والعرب تحديداً.