“اللواء عسيري” ينتقد رفض الأمم المتحدة الإشراف على “ميناء الحديدة”

متابعات-فجر :

رفضت الأمم المتحدة طلب الإشراف على ميناء الحديدة المقدم من قبل قوات التحالف العربي.

حيث أوضح المتحدث باسم قوات التحالف مستشار وزير الدفاع اللواء الركن أحمد عسيري: ” نسأل المنظمة كيف ستتأكد أن المساعدات التي تدخل من الحديدة ستذهب إلى الشعب اليمني، مؤكداً أن ميناء الحديدة بات مصدراً للأعمال العدائية من قبل ميليشيات الحوثي، فهم يمارسون فيه الاتجار بالبشر وتهريب السلاح”.

وأكد أنه من مصلحة جميع الدول ضمان أمن واستقرار مضيق باب المندب.

وأضاف عسيري: ” طالبنا الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة، وليس حمايته”، مبيناً أنه جرى التواصل مع الأمم المتحدة بشأن هذا الإشراف الذي يستهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني”.