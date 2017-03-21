“تويتر ” تتيح ميزة البث المباشر دون الاتصال بخدمة “Periscope”

متابعات-فجر :

أطلقت منصة التدوين المصغرة تويتر بمناسبة عيد ميلادها الحادي عشر عن توفيرها إمكانية استعمال كاميرات احترافية وبرامج تحرير الفيديو للمذيعين لاستعمالها ضمن فيديوهات البث المباشر خاصتهم بشكل مباشر ضمن المنصة، وتحاول تويتر بشكل مستمر توفير إمكانيات أكثر مهنية لتقنية البث المباشر خاصتها.

وسمحت تويتر عبر إطلاقها للدوال البرمجية اليوم بجعل خدمتها المسماة Periscope producer أكثر سهولة، وتمكن هذه الأداة، المتوفرة حالياً بشكل نسخة تجريبية خاصة، المطورين والمذيعين من بث فيديوهات البث المباشر من خلال جهاز الحاسب الشخصي والكاميرا ومنصة الألعاب إكس بوكس Xbox ونظارات الواقع الافتراضي أو أي جهاز غير جهاز الهاتف المحمول.

ويمكن للمطورين والمذيعين البث المباشر دون الحاجة للاتصال مباشرة من خلال تطبيق بيريسكوب، وقد سجل العديد من الشركاء المبكرين طلباتهم لاستعمال الدوال البرمجية لخدمة Periscope Producer مثل Livestream وTelestream وSwitchboard Cloud وTeradek، ويمكن لمذيعي البث المهتمين باستعمال هذه الدوال البرمجية التقدم بطلب للحصول على إمكانية الوصول المبكر لهذه الأداة.

وكانت منصة تويتر تقتصر قبل 11 عاماً على إمكانية كتابة 140 حرفاً، ولم يكن يتوفر حينها الأوسمة “هاشتاج” ولا العلامات المرجعية الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، إلى جانب عدم توافر ميزات ذات شعبية حالياً مثل إعادة التغريد أو الإعجاب.

وقد تطورت المنصة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى موقع يوفر الصور والفيديو ومؤخراً فيديوهات البث المباشر، حيث تسعى المنصة إلى جذب انتباه المستهلكين وشغف المبدعين لزيادة مكاسبها الإعلانية، وهو أمر تحتاجه المنصة بشكل فعلي لاسترضاء المستثمرين المتشككين.

ويسمح إعلان اليوم لأي شخص من المبدعين الاشتراك للحصول على وصول إلى هذه الأداة وإنشاء مقاطع فيديو احترافية لخدمة بيريسكوب بواسطة معدات خارجية احترافية على غرار الفيديوهات التي تظهر على أجهزة التلفزيون أو على منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب.

وتوفر المنصة حالياً أربعة أنواع من إمكانيات الفيديوهات هي Twitter Live وTwitter Video وPeriscope وPeriscope Producer، حيث توفر Twitter Live فيديوهات بث مباشر احترافية يجري بثها بشكل مباشر إلى تويتر، في حين أن Twitter Video توفر فيديوهات يجري رفعها إلى موقع Twitter.com أو تطبيق تويتر وهي ليست فيديوهات بث مباشر.

بينما توفر خدمة Periscope فيديوهات مباشرة يجري بثها وتصويرها من خلال تطبيق بيريسكوب أو من خلال تطبيق تويتر بشكل مباشر، في حين أن توفر خدمة Periscope Producer فيديوهات بث مباشر احترافية يجري بثها بشكل مباشر من خلال تطبيق بيريسكوب ويمكن مشاركتها عبر تويتر أيضاً.