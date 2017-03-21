“النظام السوري” يقصف معملي الغزل والنسيج شرق “دمشق”

متابعات-فجر :

قصف الطيران الحربي السوري بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، معملي الغزل والنسيج شمال حي جوبر على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق، وذلك بعد سيطرة مسلحي الفصائل المعارضة عليهما. وذكر مصدر ميداني في القوات الحكومية السورية في تصريح أن “سلاح الجو نفذ عدة غارات بعد ظهر اليوم على شركة المغازل ومعمل النسيج في المنطقة الفاصلة بين حيي القابون وجوبر”.وأوضح المصدر أن “قوات المشاة فشلت في الوصول إلى المعملين اللذين سيطر عليهما مقاتلو الفصائل في وقت سابق اليوم رغم الغطاء المدفعي والصاروخي العنيف، ما اضطر الطيران لتنفيذ غاراته على المعملين في محاولة للقضاء على المسلحين المتحصنين فيهما”.ولفت المصدر إلى أن “الغارات الجوية امتدت لتشمل مجمل مناطق الغوطة الشرقية، ولاسيما زملكا وعربين المتاخمتين لمنطقة الاشتباك الدائر بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة منذ صباح ليوم”.وأكد المصدر الميداني أن “خريطة السيطرة شمال حي جوبر لم تتغير منذ صباح اليوم، حيث لا يزال كل طرف يتمسك بمواقعه وسط الاشتباكات العنيفة بين الطرفين”.وذكرت مصادر محلية في دمشق أن “الطيران الحربي لم يغب عن سماء العاصمة التي تعيش أجواء حرب حقيقية منذ الصباح حيث تسمع بوضوح أصوات الطائرات الحربية، وهي تحلق في الأجواء وتنفذ غاراتها على الأطراف الشرقية”.وأصدر الجيش السوري بياناً حول معارك جوبر تحدث فيه عن “قيام مجموعات الاقتحام وبإسناد من مختلف الوسائط النارية بعمليات مكثفة ضد المجموعات المسلحة التي تسللت إلى محيط معمل الغزل شمال جوبر”.