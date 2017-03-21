“ترامب” يوقع مشروع قانون ناسا يهدف لاستكشاف المريخ

متابعات-فجر :

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحدد خطط تمويل لاستكشاف الفضاء بهدف إرسال البشر إلى المريخ فى نهاية المطاف.

ويخصص مشروع القانون 19.5 مليار دولار لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) هذا العام ولاستمرار محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024 على الأقل، واستخدام المركبات الفضائية التجارية لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويضفي القرار الصيغة القانونية على خطط ناسا المستمرة لارسال رواد فضاء إلى المريخ في نهاية المطاف من خلال مطالبة رئيس ناسا بوضع خريطة طريق مبدئية بحلول أول ديسمبر (كانون الأول) لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.

وقال ترامب “منذ ما يقرب من ستة عقود، ألهم عمل ناسا الملايين والملايين من الأمريكيين ليتخيلوا عوالم بعيدة ومستقبل أفضل هنا على الأرض”.

وأشاد بالقانون لدعمه علماء ناسا ومهندسيها ورواد الفضاء “وسعيهم للاكتشاف”، مؤكداً أن التشريع سيخلق فرص عمل أمريكية.

وفى تصريحات للكونغرس الشهر الماضى، تحدث ترامب عن حلم “آثار أقدام أمريكية على عوالم بعيدة”، وقد أظهر مخطط للميزانية كشف عنه البيت الابيض هذا الشهر تخفيضا بنسبة 1 % فقط لميزانية ناسا مقارنة بتخفيضات كبيرة لميزانية وكالات محلية أخرى .