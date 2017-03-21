استقالة وزير الداخلية الفرنسي على خليفة تعيين ابنتيه في عمل برلماني

متابعات-فجر :

أعلن وزير الداخلية الفرنسى برونو لورو، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه وذلك على خلفية تقرير يفيد بقيامه بتعيين ابنتيه فى مكتبه أثناء عمله بالجمعية الوطنية (البرلمان).

وأوضح لولو؛ فى مؤتمر صحفى عقده اليوم-” لا أريد بأى ثمن أن يتسبب الجدل الدائر فى الاضرار بعمل الحكومة، مضيقا:” مسؤوليتى هى حماية العمل الحكومى ولذا تقدمت باستقالتى لرئيس الجمهورية.” .

وتأتى استقالة لورو بعد لقائه بالرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء برنار كازنوف وكذلك عقب إعلان النيابة المالية الفرنسية فتح تحقيقًا مبدئيًا مع لو رو وسند التحقيق الى المكتب المركزى لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

أفاد بعض المصادر؛ بأن ابنتى وزير الداخلية حصلتا على 24 عقد عمل قصير الأجل فى البرلمان خاصة اثناء عطلات المدارس والجامعات ، وكانت الابنة الصغرى تبلغ من العمر ١٥ عاما عندما حصلت على عقدها الاول. وأوضح التقرير أن عقدين كانا يغطيان فترات كانت فيهما واحدة من بناته فى تدريب بدوام كامل فى بلجيكا والأخرى كانت تذهب إلى المدرسة.