وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر إندلاع حريق في منزل شعبي ب “جدة”

متابعات-فجر :

تسبب حريق في منزل شعبي جنوب جدة، اليوم الثلاثاء، في وفاة رجل ستيني وإصابة شابين وامرأة.

‏‫وأوضح المتحدث الرسمي لهيئةالدفاع المدني بجدة، العقيد سعيد سرحان، أن الفرق أخلت منزلاً شعبياً مكون من ثلاث أدوار من السكان بعد أن امتلأ بأدخنة كثيفة حالت بين المحتجزين والخروج لأماكن أكثر أماناً.

وأضاف المتحدث في بيان إن “فرق الإنقاذ داهمت المبنى من الداخل، بالتزامن مع عمليات الاقتحام عملت فرق إنقاذ من الخارج مستعينة بالسلالم المحمولة لإنقاذ عدد من المحتجزين عن طريق النوا،فذ بعد قَص للحديد المشيد عليها”، مشيداً بنجاها في عمليات الإخلاء. وأوضح أن شابين في العقد الثالث وامرأة في العقد الرابع أصيبوا بحالة اختناق، وتوفى رجل في العقد السادس.