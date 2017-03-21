“جمرك الحديثة” يحبط تهريب 139 ألف حبة كبتاجون

واس-فجر :

شهد جمرك الحديثة إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (139.306) حبات من الكبتاجون كانت قادمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي أنه في المحاولة الأولى قَدِمت للجمرك شاحنة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت “66.474” مُخبأة بطريقة فنية أسفل كابينة القيادة.

وأضاف العنزي أنه بعد ذلك تم إحباط المحاولة الثانية لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل عامود الدوران لإحدى المركبات القادمة للجمرك وذلك بعد خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على “72.832” حبة من حبوب الكبتاجون.

ونوه مدير عام جمرك الحديثة بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول الممنوعات إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية كافة.