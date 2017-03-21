عبدالله بن مساعد: سنقوم بتخصيص من ٤ إلى ٥ أندية خلال الأشهر المقبلة

متابعات – فجر :

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء أن الهيئة ستقوم بتخصيص من ٤-٥ أندية خلال الأشهر المقبلة فيما سيتم الانتهاء من بقية الأندية خلال ٣ سنوات تقريبا‎، جاء ذلك خلال حديث رئيس ⁧الهيئة العامة للرياضة‬⁩ خلال الجلسة الثانية من المؤتمر السعودي للأوراق المالية والاستثمار‬⁩.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة “الصندوق الرياضي له ٣ مصادر دخل وهي بيع الأندية ومنح الدولة ودخول الصندوق في شراكات اسثمارية من خلال المال الموجود لديه والصندوق يعمل في إدارته الهيئة وعدة جهات أخرى، والمرحلة الأولى سنقصر استثمار الأندية على السعوديين‎ فقط، والنادي الذي لا يحقق جدوى اقتصادية لن نخصصه حتى لو أبقينا نصف الأندية بدون تخصيص، والأندية التي لا تحل مشكلة الديون لديها أو تخفضها لن نخصصها‎‎، ودخل الهلال ١٠٠ مليون ريال والاتحاد أتوقع أن يصل إلى ٧٠ مليون ريال السنة المقبلة‎، و١٣٪‏ من السعوددين يمارسون الرياضة ١٥ دقيقة خلال أسبوع.. والنساء الأسوأ، وسنرفع النسبة من ١٣٪‏ إلى ٢٠% لممارسة الرياضة خلال ٢٠٢٠‎، والرياضية النسائية ستكون وفق الضوابط والقوانين‎”.