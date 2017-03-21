الصندوق العقاري: 80% من المستحقين سيتم دعمهم بنسبة 100% وبدون أي أرباح تمويلية

متابعات – فجر :

أعلن صندوق التنمية العقارية أن ‏ما يقارب 80% من مستحقي الصندوق العقاري ‬سيتم دعمهم بنسبة 100% وبدون أي أرباح تمويلية ضمن برنامج التمويل المدعوم الجديد.

وقال الصندوق في تغريدة بثها اليوم عبر حسابه الرسمي في (تويتر) “ما يُقارب 80% من مستحقي #الصندوق_العقاري سيتم دعمهم بنسبة 100% وبدون أي أرباح تمويلية”.

مضيفاً بأنه سيتم إيداع الدعم المقدم من الصندوق العقاري عبر برنامج التمويل المدعوم مباشرة في حساب المواطن بشكل شهري خلال أقل من 24 من استقطاع القسط الشهري.

كما أرفق الحساب رابطاً لحاسبة التمويل المدعوم التي تمكن قوائم الانتظار من معرفة الدعم الذي سيحصلون عليه: http://redf.gov.sa/GetCalculator/GetCalculator.aspx