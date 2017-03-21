الشرطة الإيطالية تحقق في التهديدات التي تلقاها حكم مباراة يوفنتوس وميلان

متابعات – فجر :

تحقق الشرطة الإيطالية في تهديدات وصلت للحكم ديفيد ماسا بعدما احتسب ركلة جزاء لفريق يوفنتوس في الوقت بدل الضائع والتي منحته الفوز 2 / 1 على ميلان في المباراة التي جمعتهما يوم 10 مارس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ويقال إن الحكم الدولي أبلغ المحققين بتلقيه اتصالا هاتفيا وخطابا لتهديده على خلفية قرار لمسة اليد الذي اتخذه في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت بملعب تورينو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

كما يجري التحقيق في التهديدات والإهانات التي انتشرت ضد الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الانترنت.