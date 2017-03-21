“آبل” تطلق آيفون 7 باللون الأحمر

متابعات – فجر :

كشفت شركة آبل اليوم الثلاثاء، عن لون جديد لهواتف “آيفون 7” و”آيفون 7 بلس”، احتفالاً بالذكرى العاشرة للتعاون بين شركة “آبل” ومنظمة “Red” تلتي تساهم في محاربة مرض الإيدز.

الهاتف بنسخته الخاصة سيكون متوفراً بسعة 128 غيغابايت و256 غيغابايت، وسيبدأ سعره بـ 749 دولار، وسيتمكن المستخدمون من شراء الجهاز عبر الإنترنت ابتداءً من يوم الجمعة.

كما أعلنت الشركة الثلاثاء عن جهاز “آيباد” بشاشة حجمها 9.7 إنشات بشاشة عرض “Retina”، والذي سيبدأ سعره من 329 دولار، وهو أقل سعر عرضته الشركة على الإطلاق مقابل كمبيوتر لوحي جديد.