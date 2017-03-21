وزير الخارجية اليمني يلتقي سفير المملكة لدى اليمن

واس – فجر :

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل استكمال اجراءات تفعيل العمل القنصلي وتأشيرات الدخول الى المملكة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية والانتصارات التي تحققها الحكومة في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية المواكبة للانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات بمساندة ودعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اضافةً الى المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، ومشاركة البلدين الشقيقين في الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية المزمع انعقادها في المملكة الاردنية الهاشمية.