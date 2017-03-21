“الباطن” يطلب حكاماً أجانب لمواجهة الأهلي

متابعات – فجر :

‫تقدمت إدارة الباطن إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب حكام أجانب للقاء الفريق المقبل أمام الأهلي في الجولة الـ22 من دوري “جميل” للمحترفين والتي ستقام في يوم العاشر من الشهر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقدمت إدارة الباطن شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة النادي الأهلي على تجاوبهم ودعمهم لإسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي مبينةً العلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين.

يذكر أن الباطن في هذا الموسم لم يسبق له وأن تقدم بطلب حكام أجانب ويعتبر هذا أول طلب للنادي يطلب فيه حكام أجانب.

ويقع الباطن في المركز الـ11 بالدوري حيث يسعى للابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الأولى.