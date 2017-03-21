أمير الرياض يستقبل السفير المكسيكي

متابعات – فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية المكسيك المعين لدى المملكة الفريدو ميراندا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات.