أبل تطرح جهاز “آيباد برو” جديداً بشاشة 10.5 بوصة

متابعات – فجر :

تخطط شركة أبل لإطلاق أجهزة آيباد جديدة، بأحجام مختلفة، حسب ما أكدت “رودا الكسندر” الخبيرة بشركة IHS ماركيت لصحيفة فوربس مشيرة إلى أن حجم الآيباد المقبل سيتراوح بين حجم آيباد برو الحالي 9.7 بوصة والنسخة الأكبر حجمًا 12.9 بوصة، وسيصل إلى 10,5 بوصة.

وخلال مكالمة هاتفية، قالت الكسندر لفوربس إن ما سيميز جهاز الآيباد المقبل أن حجمه سيبقى بنفس حجم آيباد برو 9.7 بوصة، بسبب إزالة الشركة للحواف التي كانت تأخذ حيزًا من الشاشة.

وأضافت أن هذا سيساعد أيضًا أبل لطرح ملحقات مثل لوحة المفاتيح الذكية، كما تتوقع الكسندر أن تبلغ دقة عرض الشاشة نحو 2224 فى 1668 بدلاً من دقة 2048 فى 1536 الحالية المستخدمة بأجهزة الآيباد.

ومع ذلك، لم تتمكن الكسندر من توقع سعر الآيباد المقبل، لكن من المحتمل أن يبدأ من 599 دولارًا.