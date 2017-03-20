ولي العهد يدشن مشروع منظومة «أمن»

متابعات – فجر :

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم مشروع منظومة ” أمن ” الذي يحتوي على عدد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الأمن العام على أربع مراحل لتطوير العمل الشرطي ورؤية التطوير للتحول الإلكتروني على مستوى شُرط مناطق المملكة.

واستعرض سمو ولي العهد خلال التدشين مبادرات تطوير العمل الشرطي التي تشمل تطوير مراكز الشرط النموذجية .

وأوضح معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج عقب التدشين أن المراحل الأربع التي تهدف لتطوير أعمال ومهام الأمن العام والأعمال الشرطية وتحويلها إلى بيئة تقنية إلكترونية ، هي مرحلة الحلول الأمنية الميدانية ، ومرحلة تطوير أعمال البلاغات وغرف العمليات ، بالإضافة لمرحلة نظام أمن الشرطي ، ومرحلة بوابة “أمن” الإلكترونية.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ،وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبد الرحمن بن علي الربيعان ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومعالي مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الأستاذ عبد الله الحماد.