تعرف على كهف الجليد في “الصين”

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كهف الجليد جبل لوشان نينغوو the Luyashan Mountain Ningwu ice cave في الصين يبدو وكأنه نسخة طبق الأصل من داخل قلعة إلسا الغامضة في ديزني.

وبشكل ملحوظ يتمكن الكهف من البقاء مجمدا خلال فصل الصيف حتى عندما تكون درجات الحرارة 17 درجة مئوية.

كهف الجليد جبل لوشان نينغوو هو أكبر كهف ثلجي يتم اكتشافها حتى الآن في الصين ويعتقد أنه يعود إلى ثلاثة ملايين سنة.

وبحسب علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية يبقى الكهف مجمد بفضل عدد من العوامل منها التدفق الموسمي للهواء مع الجدران الصخرية وتوفير الظروف المثلى للحفاظ على الجليد حتى عندما يكون الطقس دافئ بالخارج.

يتكون الكهف من خمسة مستويات تحت الأرض على عمق 278 قدم، ترتبط المستويات عن طريق درج جليدي وجسور.

يقدم الكهف مشاهد طبيعية خلابة، ويمكن أن يستوعب العشرات من الزوار في وقت واحد.

وأولئك الذين لا يفضلون الأماكن الضيقة فيمتد الكهف في أوسع نقطة إلى 65 قدم مربع وفي أضيق نقطة 32 قدم مربع.

كهف الجليد جبل لوشان نينغوو يرحب بأكثر من ألف زائر يومياً خلال الفترة التي يعمل بها من شهر مايو حتى أكتوبر.

يمكن للزوار قضاء ساعة داخل الكهف، الذي ينيره 200 من المصابيح الكهربائية في ظلال متفاوتة وألوان جميلة.

هناك عدد كبير من الكهوف الجليدية من هذا النوع في جميع أنحاء أوروبا وروسيا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.