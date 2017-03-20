سيميوني:أريد تدريب الأرجنتين في فترتي الأخيرة كمدرب

متابعات-فجر:

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني بأنه من المستحيل أن يتولى تدريب ريال مدريد، مشيراً إلى إمكانية تدريبه فريق إسباني آخر في المستقبل.

وكان سيميوني قد تولى تدريب أتلتيكو مدريد عام 2011، وبعدها حقق معهم نجاحات عديدة بالفوز بلقب الدوري الإسباني مرة، واليوروبا ليج مرتين، والوصول للمباراة النهائي بدوري الأبطال مرتين أيضاً.

ويبدو أن مستقبل سيميوني مع أتلتيكو مدريد قد وصل لسطوره الأخيرة، حيث المدرب سينتهي عقده الموسم المقبل، وقد يرحل بعدها لخوض تجربة جديدة.

وتحدث سيميوني للمحطة الإذاعية “Onda cero” قائلاً “تدريب ريال مدريد؟ من المستحيل حدوث ذلك، فهو أمر منطقي كوني أدرب أتلتيكو مدريد، وهم أيضاً لن يفعلوا شيئاً كهذا”.

وأضاف “مازلت صغيراً، ومن الممكن أن أتولى تدريب أحد الفرق الإسبانية في المستقبل”.

وتابع “في فترة معينة من عمري التدريبي سأرغب في تدريب منتخب الأرجنتين، ولكنني أريد أن أطور من نفسي أكثر”.

وأكمل “أريد تدريب الأرجنتين في فترتي الأخيرة كمدرب”.