ضبط 8 أشخاص من جنسيات مختلفة يديرون مصنع خمور في استراحة بالطائف

متابعات _فجر

ضبطت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف مصنع خمور داخل استراحة، والقبض على 8 أشخاص، والعثور على 3600 قارورة بالموقع معبأة بمادة العرق المسكر جاهزة للتوزيع.

ومن جانبه ،قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة البحث الجنائي بمحافظة الطائف، وبعد ورود معلومات عن وجود مصنع لتصنيع مادة العرق المسكر يديره مجموعة من الأشخاص، شكلت فريقاً بحثياً، تمكن من معرفة الموقع والأشخاص الذين يديرونه.

وتم اعداد كمين محكم لمداهمة الاستراحة التي تأكد أن المصنع المذكور بداخلها، ليجري القبض على 8 أشخاص بداخل الاستراحة جميعهم في العقد الثالث من العمر، بجانب العثور على كميات من مادة العرق المسكر، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تمهيداً لاستكمال الاستدلال وإحالتهم إلى جهة الاختصاص