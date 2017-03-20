التخصصات الصحية” تقر اسئلة خاصة بـ”سلامة المرضى” في اختباراتها

واس _فجر

أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إدراج أسئلة خاصة بسلامة المرضى في جميع اختبارات شهادة الاختصاص السعودية بدءاً من العام التدريبي الحالي، وفقاً لخطتها الاستراتيجية التي أقرت مؤخراً.

وأوضحت الهيئة أن سلامة المرضى مسألة جديّة من مسائل الصحة العمومية على نطاق العالم، مشيرةً إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية توضح أن واحداً من بين كل 10 مرضى في البلدان المتقدمة يصاب بالأذى أثناء تلقيه الرعاية في المستشفى.

وأشارت الهيئة إلى تزايد الاعتراف بأن سلامة المرضى ونوعية رعايتهم تشكلان بعداً بالغ الأهمية من أبعاد التغطية الصحية الشاملة.

وأكدت أن تدريب وتطوير وتقييم الممارسين الصحيين في المملكة على سلامة المرضى يحقق الهدف المنوط بالهيئة لحماية وتعزيز الصحة العامة.