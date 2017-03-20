الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على معظم المناطق بالمملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جنوب الرياض ، نجران، جازان ، عسير ، الباحة) في حين تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان ، منطقة نجران والأجزاء ما بين وادي الدواسر وشرورة تمتد الى الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحرمتوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحرمتوسط الموج.