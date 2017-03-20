زيت الزيتون يجعلك أكثر جمالا

متابعات _فجر

يعتبر زيت الزيتون من أقدم العلاجات الطبيعية المستخدمة لترميم الشعر الجاف وإضفاء اللمعان الصحّي عليه، وتليين البشرة والمحافظة على شبابها بعيدًا من شبح الشيخوخة. استعملي زيت الزيتون يوميًا لترطيب بشرة وجهك وجسمك ومنع ظهور التجاعيد.

لتغذيّة شعرك والمحافظة على لمعان خصلاته، سخّني زيت الزيتون قليلًا ووزّعيه على طول خصلاتك بعد تمشيطها وفكّ تشابكها، ثم اجمعيها على شكل شينيون ولفّيها بمنشفة ساخنة، واتركي الزيت على شعرك مدّة ساعة على الأقل. بعدها، اغسلي شعرك كالمعتاد بواسطة شامبو مخصص للشعر الجاف والمتلف.

ومن الممكن ان يستعمل زيت الزيتون مع ملح البحر الخشن كمقشّر مجدّد للبشرة خصوصًا لليدين الجافتين وجلد القدمين المتصلّب. ولعلّ أفضل أنواع زيت الزيتون هو النوع الخالي من المواد الكيماوية.