إزالة سوق كامل وضبط 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة بمكة

متابعات _فجر

تمكنت أمانة مكة المكرمة بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية من إزالة سوقاً كاملاً في حي النكاسة، يحوي أكثر من 200 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ومن ناحيته قال مدير عام صحة البيئة منصور بالبيد أن السوق تديره مجموعات من الجالية البرماوية والبنجلادشية، لافتاً إلى أنهم يعملون في الفترة المسائية بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.

وأضاف بالبيد أن الفواكه والخضراوات المباعة مزروعة بمياه الصرف الصحي، مؤكداً أنهم عثروا على دجاج منتهية الصلاحية، ولحوم وأسماك مجهولة المصدر.

وابان تقرير بثته قناة “الإخبارية” احتواء السوق على مسلخ عشوائي تذبح فيه الدجاج بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب عدم حمل العاملين فيه لشهادات صحية.

واوضح التقرير أن المضبوطات التي تمت مصادرتها تبلغ حوالى 160 طناً من الخضار والفواكه، و60 طناً من اللحوم والأسماك، موثقاً عملية إزالة السوق وهدمه ونقل المواد الغذائية الفاسدة بهدف إتلافها